Vier verdachten aangehouden na schietincident Bos en Lommerplein

In de vroege avond van zondag 3 april heeft er in Amsterdam-West een schietincident plaatsgevonden. Rond 18:30 uur is er met een vuurwapen geschoten vanuit een sportschool op het Bos en Lommerplein. Hierbij is één man gewond geraakt. De politie heeft daarbij vier verdachten aangehouden, allen woonachtig in Amsterdam.