Man (39) uit Den Bosch opgepakt voor overval op Mark Gillis in Ommel

De recherche heeft donderdagochtend een 39-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis begin november in Ommel. 'De identiteit van deze verdachte werd bekend nadat zijn DNA bij het sporenonderzoek was aangetroffen. Hij zit vast', zo meldt de politie donderdag.

Reality-serie

Mark Gillis, bekend van de reality-serie over zijn familie op tv, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De forensische recherche deed daarna uitgebreid sporenonderzoek in en om het chalet van het slachtoffer, waarbij diverse sporen werden veilig gesteld.

DNA-sporen veiliggesteld

'Dat waren onder andere DNA-sporen, achtergelaten door de daders. Na onderzoek in de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut kregen we op zo’n spoor een hit. Zodoende kwamen we tot de identiteit van één van de vermoedelijke daders. De man werd in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek', meldt de politie.

Nog op zoek naar mogelijk drie andere daders

Het onderzoek naar de overval op Mark Gillis gaat onverminderd door. 'We zijn nog steeds op zoek naar twee, maar zelfs mogelijk drie, andere daders. In de zoektocht naar de daders toonden wij al bewakingsbeelden in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Daarin waren een reconstructie en bewakingsbeelden van een deel van de overval te zien. We hebben nu één verdachte opgepakt, maar wie zijn de andere twee? Alhoewel we er dus op basis van de bevindingen ook nog steeds rekening mee houden dat er mogelijk een vierde verdachte op de uitkijk heeft gestaan', stelt de politie.

Witte bestelwagen

'Wie kan ons meer vertellen over de witte bestelwagen die kort voor de overval op het park in de buurt van het chalet van Gillis rondreed? Zegt dat iemand iets? Weet iemand waar de gestolen spullen, waaronder horloges en een bijzonder model zonnebril, zijn gebleven? Ook daarover horen wij graag meer', aldus de politie.