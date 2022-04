Het rommelt weer bij Heineken

Het rommelt weer bij Heineken. Nu onder de mensen op de kantoren in Amsterdam en op Schiphol. Zij worden ongelijk behandeld, omdat de lonen in hun cao 6% achterlopen op die van hun collega’s in de brouwerijen en bij de commerciële tak van het bierconcern.

Daarom bieden zij CEO Dolf van den Brink en Chief People Officer Yolanda Talamo vanmiddag een petitie aan met handtekeningen van ruim 300 collega’s.

Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De medewerkers bij Group voelen zich echt achtergesteld ten opzichte van hun collega’s werkzaam bij de brouwerijen en de commercie, die vallen onder de andere twee cao’s bij het bedrijf (Heineken Supply en Heineken Commercie). In 2020 en 2021 hebben zij genoegen moeten nemen met een minimale loonsverhoging t.o.v. hun collega’s. Maar ook nu het weer goed gaat met het bedrijf, wil Heineken hun beloning niet gelijktrekken. Dit ervaren zij als zeer onrechtvaardig.’

De ongeveer 700 mensen die vallen onder de cao Heineken Group willen dat hun werkgever het gat dat de afgelopen jaren is ontstaan ten opzichte van de andere twee cao’s (Supply en Commercie), repareert. Maar Heineken weigert dat. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen en Heineken Group heeft de cao-onderhandelingen nu zelfs definitief beëindigd. Er dreigt een periode zonder cao, tot onvrede van de medewerkers bij Group.

Suijker: ‘Heineken viert vandaag een feestje omdat het een nieuw biertje lanceert. De medewerkers bij Group zouden graag proosten op een nieuwe cao. Dan is het pas echt feest. Hun oproep aan de CEO is dat Heineken weer om tafel gaat met FNV en een cao afspreekt die recht doet aan hun inzet voor Heineken.’

1000 medewerkers

Bij Heineken Group werken zo’n 1000 medewerkers waarvan er 700 onder de cao vallen. Zij werken in Amsterdam, op Schiphol, bij de Heineken Experience en in het laboratorium in Zoeterwoude. Hun cao liep af op 1 januari 2022. Voor hun collega’s in de brouwerijen geldt de cao Heineken Supply en bij de commerciële afdelingen is dit de cao Heineken Commercie. Deze beide cao’s zijn na een staking in januari wel afgesloten en kennen een looptijd tot 1 januari 2024.