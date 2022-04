Explosie bij woning in Amsterdam Noord

In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 april 2022 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Bankwerkerij in Amsterdam Noord. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er veel schade.

Rond 3.50 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van de explosie, nadat bewoners een harde knal hadden gehoord. Door de explosie is de woning zwaar beschadigd: de voordeur is eruit geblazen, veel ramen lagen eruit en ook is er schade aan auto’s die in de buurt stonden. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit had anders kunnen aflopen.

De politie zette het gebied rond de woning af en specialisten van Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek verricht. De Explosieve Opruimingsdienst heeft een controle uitgevoerd en de situatie veilig gesteld.