Restaurant ontruimd vanwege brand

Grand Café Bij de Molen aan de Eestumersweg in Ten Post is dinsdagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege brand.

Op de eerste etage van het etablissement had een kleine brand gewoed. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend.

Het gebouw is door de brandweer gecontroleerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.