Verdachte (dodelijk)geweld Mallorca mag proces in vrijheid afwachten

Zitting was weegmoment

Vandaag vond in Lelystad de derde voorbereidende zitting plaats in het onderzoek naar het (dodelijk) geweld in Mallorca. De zitting was vooral bedoeld als een weegmoment voor de voorlopige hechtenis van de 20-jarige (hoofd)verdachte. Wanneer iemand in voorlopige hechtenis zit moet om de drie maanden door de rechtbank getoetst worden of deze voorlopige hechtenis nog gerechtvaardigd is. Daarnaast wilde de rechtbank van het Openbaar Ministerie weten wat de stand van het onderzoek is. Daarom zijn alle 9 verdachten en hun advocaten voor deze zitting uitgenodigd.

Ernstige bezwaren en gronden

De 20-jarige S.B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman, twee keer een poging doodslag en het plegen van openlijk geweld tegen meerdere personen. Allereerst kijkt de rechtbank naar de ernstige bezwaren. Dat wil zeggen: hoe waarschijnlijk is het dat hij betrokken is bij de dood van Carlo. Er zijn nog steeds voldoende sterke aanwijzingen dat de man betrokken is bij de dood van Carlo. De vraag of dat ook bewezen is, zal echter pas na de inhoudelijke behandeling kunnen worden beantwoord. De inhoudelijke behandeling vindt naar verwachting pas plaats in oktober van dit jaar. Weliswaar hebben de feiten waarvan S.B. wordt verdacht de samenleving ernstig geschokt, maar dat is op dit moment geen reden meer om hem vast te houden. Hij zit al lange tijd in voorlopige hechtenis, heeft een blanco strafblad en ook zijn jeugdige leeftijd speelt een rol. Al met al beslist de rechtbank dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten onder strenge schorsingsvoorwaarden. Hij moet zich melden bij de reclassering, mag geen contact hebben met slachtoffers, nabestaanden en medeverdachten. En hij moet meewerken aan een drugs- en alcoholverbod.

Fragment undercoveragenten

Ook heeft de rechtbank vandaag een beslissing genomen over het beluisteren van een gesprek dat S.B. in de penitentiaire inrichting had met twee undercoveragenten. De advocaat van de man had verzocht om dat gesprek – waar opnames van zijn – te beluisteren tijdens de inhoudelijke behandeling. De rechtbank wijst dit toe.