16-jarige bestuurder van scooter overleden bij aanrijding met vrachtwagen

Bij een ongeval woensdagochtend op de 201 in Mijdrecht is een 16-jarige scooterrijder om het leven gekomen.

Het trieste ongeval gebeurde rond 8.00 uur. De 16-jarige bestuurder van de scooter stak de N201 over ter hoogte van de Veenweg en werd door een vrachtwagen geschept. Het slachtoffer belandde door de klap enkele meters verderop. Toegesnelde hulpverleners onfermde zich over het slachtoffer. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook de hulp van de traumahelikopter ingeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.