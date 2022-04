Dode bij schietincident in Oss

Bij een schietincident aan de Leeuwerikhof in Oss is donderdagmiddag een man om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. Deze overleed op de plaats van het incident.

De politie is direct een onderzoek begonnen in aan de Leeuwerikhof. Er is nog geen verdachte aangehouden.