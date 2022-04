Twee aanhoudingen na ontmanteling drugslaboratorium Emmeloord

Drugslab ontdekt in Emmeloord

Op woensdag 13 oktober werd in een bedrijfspand aan de Landbouwdkade in Emmeloord een drugslaboratorium ontdekt. In het pand werd op dat moment niemand aangetroffen.

Sporen veiliggesteld

Met ondersteuning van een team specialisten van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) van de Landelijke Eenheid werd het laboratorium ontruimd en sporen veiliggesteld. De twee verdachten, een 32-jarige man uit Den Haag en een 55-jarige man uit Vleuten, zijn in beeld gekomen na matches op de veiliggestelde sporen.