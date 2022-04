27 jaar cel geëist voor moord en wapenvondst Zwolle

De 46-jarige man is aangehouden nadat op 8 december 2020 op een bosperceel even buiten Zwolle vijf tonnen met 21 handgranaten, 25 vuurwapens, waarvan 9 automatische wapens, munitie en een geldbedrag van 30.000 euro zijn gevonden. In een van die tonnen zat een vuurwapen waarvan onderdelen te linken zijn aan de moord op Henk Wolters.

Op die onderdelen en op diverse wapens, deksels van tonnen en elastiekjes om geldbundels zijn DNA-sporen en/of vingerafdrukken aangetroffen van de 46-jarige verdachte. De sporen zijn te talrijk om de verdachte te laten wegkomen met een verklaring dat hij jaren geleden iemand heeft geholpen bij het schoonmaken en inpakken van wapens, aldus het OM. Voor het OM staat vast: “De wapens, munitie en handgranaten zijn van de verdachte, en alleen van hem.”

Motief en gelegenheid

Wat betreft de moord had de 46-jarige een motief en de gelegenheid, volgens het OM. De man heeft geen alibi voor het tijdstip waarop Wolters om het leven is gebracht. Verder is er het DNA-spoor op onderdelen van een vuurwapen dat in een van de tonnen is gevonden, en zaten zijn vingerafdrukken op het zakje waarin dat wapen was verpakt.

Het wapen moet na de moord zijn aangepast, vermoedelijk om de link met de dood van Wolters te verhullen. De verdachte is met zijn kennis van wapens in staat dit te doen. Hij had er ook de onderdelen voor, aldus het OM. Opvallend is dat bij het ombouwen van het wapen een “foutje” is gemaakt dat aansluit bij de gebleken lacune in de wapenkennis van de verdachte.

Conflict

Op basis van het onderzoek gaat het OM er vanuit dat Wolters en de 46-jarige verdachte al langere tijd een conflict hadden; de verdachte zou Wolters hebben beschuldigd van diefstal van geld, een vuurwapen en cocaïne uit een van de criminele bergplaatsen (ook een ton onder de grond) van de verdachte. Wolters zou kennis hebben gehad van deze locaties uit de vroegere samenwerking met de verdachte, en ook van mogelijke strafbare feiten gepleegd door de verdachte, volgens de officier van justitie.

Niet lang voor zijn dood zou het slachtoffer met de politie zijn gaan praten over de verdachte. Dit moet voor de 46-jarige bedreigend zijn geweest, vermoedt het OM. Het slachtoffer is vlakbij zijn woning met meer dan zestig kogels om het leven gebracht. De schutter heeft daar twee magazijnen voor nodig gehad, en moet het magazijn in korte tijd hebben weten te verwisselen. De verdachte, een ervaren schutter, is hiertoe in staat, stelt de officier.

Hardleers

Het OM vindt een celstraf van 27 jaar passend en geboden. De officier: “Tegen het voorhanden hebben van dit soort wapentuig in deze hoeveelheden, moet hard worden opgetreden. De verdachte kan zijn hele leven lang al in relatie worden gebracht tot wapens. Zijn strafblad telt meerdere veroordelingen voor handel en bezit van vuurwapens. Hij is hardleers. Daarbij heeft hij Henk Wolters beroofd van zijn meest kostbare bezit: zijn leven. Deze daad heeft onomkeerbare gevolgen gehad en groot verdriet veroorzaakt bij de nabestaanden.”

Criminele circuit

De officier wees er op dat vuurwapens en granaten uit partijen als deze vrijwel uitsluitend worden gebruikt in het criminele circuit, voor het plegen van ernstige strafbare feiten zoals (poging tot) liquidatie, bedreiging en intimidatie. Zwolle kent genoeg voorbeelden in de afgelopen jaren van schietpartijen op de openbare weg en achtergelaten of ontploffende handgranaten bij woningen en horeca. “Het is geen vreemde gedachte dat wapens bij recente geweldsincidenten uit deze partij afkomstig zijn. Als de partij niet was gevonden, dan zouden meerdere wapens hier in de toekomst ook voor gebruikt zijn”, veronderstelt de officier. “Dit is geen verzameling, maar een partij om uit te verkopen, waarna er gebruik van zou zijn gemaakt.”