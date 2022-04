NVWA ruimt 26.000 legkippen vanwege vogelgriep in Voorthuizen

De Nederlandse Voedsel en Warenautororiteit (NVWA) gaat in het Gelderse Voorthuizen circa 26.000 legkippen ruiming nadat er op het pluimveebedrijf vogelgriep H5 is vastgesteld. Dit heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt.

'Waarschijnlijk hoogpathogene variant'

'Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 26.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd', aldus het ministerie. De ruiming wordt uitgevoerd door de In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere bedrijven met pluimvee.

Omliggende 25 bedrijven intensief gemonitord

Binnen de 3 kilometerzone liggen 25 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone zijn al meegenomen in de bemonstering en monitoring na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.

Vervoersverbod in 10 kilometerzone

In de 10 kilometerzone liggen nog 232 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022.

Vervoersverbod: vogels en broed- en consumptie-eieren

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.