Aanhouding na schietincident

Foto: Archief EHF

Roermond Zaterdagochtend zijn op de N280 een man en vrouw aangehouden op verdenking van een schietincident. Een man raakte daarbij licht gewond.

Kort daarvoor vond er op de A73 ter hoogte van Horst vermoedelijke en verkeersincident plaats waardoor er een conflict ontstond. De aangehouden man die in een auto zat met Duits kenteken heeft daarbij vanaf korte afstand geschoten op het slachtoffer. Naar aanleiding van het signalement kon de bestuurder van de Duitse auto en een inzittende in Roermond worden aangehouden. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij doet aangifte op het politiebureau. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd en waarmee is geschoten.