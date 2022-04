Man wordt getaserd en krijgt een pistool op zich gericht tijdens ruzie

Het slachtoffer was zaterdag om 01.00 uur op bezoek bij een vriend in een appartementencomplex aan de Zwaanhoefstraat in Roosendaal. Rond 01.00 uur verliet hij deze woning. Kort daarna hoorde de vriend dat er buiten zijn appartement ruzie was. Daar zag hij dat zijn bezoeker op de grond lag. Een man en een vrouw, die de vriend herkende als zijn onderburen, hadden ruzie met hem. De onderbuurman schoot daarbij met een stroomstootwapen en drukte meermaals af waardoor het slachtoffer verschillende stroomstoten kreeg. Daarna pakt hij een pistool en richtte dit op het hoofd van het gewonde slachtoffer. Kort daarna ging het stel hun woning in, waarna de politie werd gebeld.

De verdachte gaf echter geen gehoor aan de oproep van de toegesnelde politie om naar buiten te komen. Daarom werd de deur van zijn appartement geforceerd. Beide personen, een man van 35 en een vrouw van 32, werden aangehouden. In de woning werden de taster en een (start-)pistool aangetroffen. Het 22-jarige slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. Naar de exacte aanleiding en toedracht van het voorval wordt nog nader onderzoek gedaan.