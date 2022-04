Grote brand verwoest restaurant

Zaterdagmiddag woede er een grote brand in hotel restaurant Het Witte Veen in Witteveen.

De brand aan de K. Brokweg brak rond half zes uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak .De rook was in de wijde omtrek te zien. Omdat het pand uit meerdere gebouwen bestond, was de brand voor de brandweerlieden die uit de gehele regio waren opgetrommeld lastig onder controle te krijgen. Het pand ging dan ook geheel verloren