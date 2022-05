Minderjarige jongen gewond bij schietincident Haren

In een woning aan de Kooisingel in het Groningse Haren is maandagmiddag een minderjarige jongen gewond geraakt bij een schietincident.

De jongen is gewond geraakt aan zijn been. De politie is direct een onderzoek gestart in en om de woning.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens woordvoerster Ingrid Coenen is het slachtoffer buiten levensgevaar.