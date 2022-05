Zwaargewonde bij ongeval in Nieuw Dordrecht

Op de Bladderswijk Oostzijde in het Drentse Nieuw-Dordrecht is dinsdag eind van de ochtend een bestelauto tegen een boom gebotst.

Slachtoffer in auto

Het voertuig is in een tuin tot stilstand gekomen. De bestuurder van de bestelauto heeft geruime tijd in de auto gelegen voordat hij kon worden overbracht naar de ambulance.

MMT

Het mobiel medisch team kwam met de helikopter om medische assistentie te verlenen. De bestuurder is onder begeleiding van een MMT arts met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.