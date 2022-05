FNV: Ook kantoorpersoneel Heineken dwingt goede cao af

Een cao-loze periode voor de mensen op de kantoren van Heineken is afgewend. Zij krijgen een nieuwe cao, waarin de verschillen in het loongebouw met hun collega’s in de brouwerijen en bij de commerciële tak zijn verdwenen.

Stemmen

De FNV heeft hierover goede afspraken gemaakt met de bierbrouwer. Leden van de vakbond die bij Heineken Group werken mogen nu stemmen. Dit kan tot en met donderdag 12 mei. Als de leden instemmen met dit resultaat, is er eindelijk weer één loongebouw voor heel Heineken. De cao zal gaan gelden tot 1 januari 2024.

Weer in gesprek na petitie

Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De werknemers verdienen een dikke pluim. Zij hebben dit resultaat helemaal zelf afgedwongen. Nadat FNV-leden vorige maand een petitie met meer dan driehonderd handtekeningen hebben aangeboden aan de directie is Heineken weer met ons in gesprek gegaan.’

7,5% in twee jaar

De lonen van de medewerkers die vallen onder de cao Heineken Group liepen zo’n 6% achter op die van de werknemers bij Supply en Commercie. In de nieuwe cao krijgen ze een extra structurele loonsverhoging van 3% per 1 juli 2022 en wordt het loongebouw gelijkgetrokken. Deze extra 3% komt bovenop de 2% (in 2022) en 2,5% (in 2023) die ook afgesproken is voor de cao’s Supply en Commercie. Zo krijgen de medewerkers bij Group er in totaal 7,5% bij in twee jaar.

Toch een bevredigende uitkomst

Daarmee wordt de achterstand deels ingelopen. Niels Suijker: ‘Helaas wordt niet de gehele achterstand gerepareerd. Maar als je bedenkt dat Heineken Group nog maar 1,5 maand geleden helemaal wilde stoppen met de cao, is dit voor FNV toch een bevredigende uitkomst.’

Van 16 naar 19 cent

Ook zijn er afspraken gemaakt over een betere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Deze gaat per 1 juli omhoog van 16 naar 19 cent. Deze afspraak geldt óók voor de werknemers in de brouwerijen en bij de commerciële tak. De FNV wilde dit al langer afspreken vanwege de gestegen brandstofprijzen. Als de regering de fiscale grens voor de reiskostenvergoeding verhoogt, wordt deze verhoging automatisch van toepassing.

Staking bij brouwerijen

Na stakingen in januari bij de brouwerijen sloot de vakbond voor Supply en Commercie al tweejarige cao’s af (allebei tot 1 januari 2024). Bij Group was er vanwege de verschillen in het loongebouw nog geen goede cao. FNV-leden wezen tot drie keer toe een eindbod van Heineken af.

Zo'n 1.700 werknemers

Bij Heineken Group werken zo’n 1.700 mensen. Zij werken in Amsterdam, op Schiphol, bij de Heineken Experience en in het laboratorium in Zoeterwoude.