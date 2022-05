FNV: Hete zomer als Schiphol eisenpakket werknemers negeert

Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol: ‘Schiphol Group negeert al maandenlang de waarschuwingen vanaf de werkvloer voor chaos op de luchthaven. In plaats van de oorzaken aan te pakken doet ze deze waarschuwingen af als stemmingmakerij. De toezegging gistermiddag van Dick Benschop om honderden extra beveiligers aan te nemen klinkt leuk, maar de problemen zijn breder dan alleen beveiliging. Maar als hij het echt meent, dan gaan we als FNV optimistisch de onderhandelingen in.'

Eisen

De werknemers willen onder meer dat er voor afhandelingspersoneel uniforme en gecertificeerde opleidingen komen, dat werknemers minimaal tien dagen aaneengesloten vakantie kunnen opnemen in de zomerperiode en dat bij aanbestedingen kwaliteit belangijker is dan kostenbesparing. Ook moet iedereen werkzaam op de luchthaven minimaal € 14 per uur verdienen. Om de veiligheid verder te verhogen moet het aantal vaste banen omhoog naar 80% per afdeling

Schiphol Group verantwoordelijk

Met de chaos van de afgelopen anderhalve week is het voor de vakbond klip en klaar dat de Schiphol Group volledig verantwoordelijk is voor de ontstane chaos en de gevolgen voor werknemers en reizigers. Van Doesburg: ‘De bedrijfsstrategie van de luchthaven is de rotte appel in dit verhaal. Groot worden en blijven door zo goedkoop mogelijk te zijn met een moordende concurrentie over de ruggen van de werknemers. Met als gevolg werknemers die werken onder het bestaansminimum en ook nog eens ziek worden van hun werk door de hoge werkdruk en onveilige situaties.’

Onhoudbare situatie

Tientallen werknemers zijn de afgelopen week letterlijk omgevallen. Van Doesburg: ‘Ze zijn echt op, door de constante, hoge werkdruk en de ziekmakende concurrentie die ervoor zorgt dat ze niet meer veilig en goed hun werk kunnen doen. De 125 euro voor beveiligers als compensatie voor de hoge werkdruk bevestigt dat Schiphol Group de situatie niet serieus neemt. Ze willen geen fooi maar structurele verbeteringen.’ Dat werknemers in de afhandeling, beveiliging en schoonmaak snel meer collega’s nodig hebben is wel duidelijk. Van Doesburg: ‘Maar we krijgen zelfs signalen dat werknemers massaal ontslag nemen, uit vrees voor de aankomende zomerperiode.’

Eerdere waarschuwingen

FNV Schiphol heeft vanaf november 2021 Schiphol Group gewezen op de gevolgen van het grote personeelstekort, maar die werden in de wind geslagen. Zoals de noodkreet in november: ‘nooit meer zo’n zomer als in 2021’, de melding in februari dat er door personeelstekorten nog maar 1.000 vluchten per dag afgehandeld kunnen worden en in april de resultaten van het onderzoek onder werknemers op Schiphol. Van Doesburg: ‘Uit dat onderzoek kwam naar voren dat werknemers in de beveiliging, schoonmaak en afhandeling zich ernstig zorgen maakten over het personeelstekort en de gevolgen voor de reizigers, de veiligheid en het welzijn van de werknemers.’

Akkoord voor de zomer

FNV Schiphol heeft haar leden beloofd dat er geen herhaling komt van de chaos van vorig jaar zomer. Van Doesburg: ‘We verwachten daarbij niet dat het personeelstekort voor de zomer is opgelost, maar wel dat de kwaliteit van werkgelegenheid en het welzijn van de huidige werknemers beschermd wordt.’ Voor de zomer moet er dan ook een akkoord liggen. Van Doesburg: ‘Anders wordt het een hete zomer op de luchthaven.’