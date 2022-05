Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen

Een groot deel van de consumentenvragen gaat over de explosief gestegen energieprijzen. Gemeenten en andere organisaties over hoe zij het beste om kunnen gaan met het stijgend aantal mensen dat moeite heeft met betalen van alle rekeningen.

Historische inflatie

De stijgende energierekening en de stijgende prijzen in de supermarkt zorgen ervoor dat steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van alle rekeningen.

De afgelopen maanden is de inflatie historisch hoog met 9,7 procent in maart en 9,6 procent in april, blijkt uit berekeningen van het CBS. Dit raakt iedereen in de portemonnee en dat merken we bij het Nibud.

‘Het Nibud krijgt veel vaker dan anders telefoontjes, mails en berichten van mensen die zeggen niet meer rond te kunnen komen. De telefoontjes komen van mensen met allerlei inkomens,’ vertelt Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville aan de NOS. ‘Medewerkers die hier al twintig jaar consumentenvragen beantwoorden zeggen dit nog nooit meegemaakt te hebben.’

Ook vanuit de hulpverlening, politiek en gemeenten komen veel vragen over deze problematiek. Speciaal voor hen organiseert het Nibud een webinar over bestaanszekerheid en de rol die gemeenten hierbij kunnen spelen.