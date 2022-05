Belg onder bedreiging vuurwapen van horloge beroofd in Breda

Een 24-jarige inwoner van het Belgische Kapelle-Op-Den-Bos is zaterdagavond onder bedreiging van een vuurwapen met geweld van zijn horloge beroofd. 'We zijn op zoek naar getuigen of relevante beelden van beveiligingscamera’s', zo meldt de politie zondag.