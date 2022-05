Schaduw kamerplanten die weinig licht nodig hebben

Je kunt tegenwoordig kiezen uit veel verschillende kamerplanten. De ene kamerplant heeft veel water nodig, terwijl de ander juist weinig water nodig heeft. Ook zijn er verschillen in de hoeveelheid licht die een plant nodig heeft om te kunnen overleven. Als je weinig zonlicht hebt in huis, dan is het beter om een schaduwplant aan te schaffen. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een Kentia Palm, Sansevieria Zeylanica of een Dracaena Magenta. Kijk goed bij de aanschaf van een nieuwe kamerplant naar hoeveel licht een bepaalde plant nodig heeft. Een schaduwplant die te veel licht krijgt kan namelijk dood gaan. Als een plant weer juist te weinig licht krijgt, kan die ook weer dood gaan.

Deze planten hebben veel licht nodig

Naast dat er kamerplanten zijn die niet houden van zonlicht, zijn er ook planten die juist wel zonlicht nodig hebben. Planten als de Pannenkoekenplant, Strelitzia en de Bananenplant hebben veel licht nodig en staan het liefst de hele dag in de zon. Deze planten moeten dan ook wel in direct zonlicht staan anders gaan ze dood. Maar er zijn ook planten die liever in indirect zonlicht staan. Dit zijn planten die vaak in de natuur onder grote planten staan, waar een groot deel van het licht wordt afgeketst door de wat grotere planten. De Ananasplant is hier een voorbeeld van. Deze plant is van zichzelf niet erg groot en groeit daarom sneller onder grotere planten.

Planten hebben verschillende soorten licht nodig

Iedere plant heeft dus zijn eigen hoeveelheid zonlicht nodig. Als een plant te veel zonlicht krijgt, dan bestaat er zelfs een kans dat de bladeren gaan verschroeien. Plaats de plant dus altijd op een plek naar zijn voorkeur. Planten kan je op basis van zonlicht verdelen in vier soorten:

1. Schaduw

2. Halfschaduw

3. Direct zonlicht

4. Indirect zonlicht

Planten die in de schaduw staan willen het liefste twee uur zonlicht per dag. De planten die halfschaduw willen zo’n drie à vier uur in gefilterd licht staan. Planten die in direct zonlicht staan hebben meer dan vijf uur zonlicht per dag nodig. De planten die in indirect zonlicht staan willen maximaal vijf uur per dag zonlicht.

Planten gebruiken licht als energie

Planten gebruiken de energie van zonlicht om koolstofdioxide om te zetten in zuurstof en glucose. Dit proces wordt fotosynthese genoemd. Dit is dus de reden dat het belangrijk is dat planten de juiste hoeveelheid zonlicht krijgen. Als ze te weinig zonlicht krijgen kan de plant geen energie meer aanmaken en zal de plant uiteindelijk dood gaan. Controleer daarom altijd goed wat de behoeften zijn van de plant, voordat je deze gaat kopen. Als we zien dat een plant aan het doodgaan is, dan is het meestal te laat. Voordat we dit namelijk kunnen zien, zijn er al meerdere processen gestopt met werken, omdat de plant te weinig licht kreeg.

Planten kunnen groeien onder kunstmatig licht

Als je weinig zonlicht in huis hebt, maar wel een plant hebt die veel licht nodig heeft. Dan is het een goed idee om een lamp bij de plant neer. Je kunt helaas niet elke lamp neerzetten. Er moet rekening worden gehouden met de soort lamp, de hoeveelheid licht, de intensiteit en de kleur. Een slimme LED-verlichting is dan vaak de beste keuze, omdat deze lamp energiezuinig is, te dimmen is en omdat deze lamp verschillende kleurtemperaturen heeft. Planten hebben bij voorkeur blauw licht nodig om goed te kunnen groeien. In de bloeifase is het dan het beste om het licht wat roder te maken.