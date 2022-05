Hoe kies je de juiste bloempot voor je kamerplant?

Heb je net een nieuwe kamerplant aangeschaft? Dan begint de zoektocht naar een geschikte bloempot. De meeste kamerplanten koop je in een plastic kweekpot. Deze kweekpot is zeker niet voldoende voor een kamerplant. Maar hoe weet je welke bloempot geschikt is én welke niet?

Kamerplanten met pot aanschaffen

De makkelijkste keuze voor het vinden van een geschikte bloempot, is het aanschaffen van een kamerplant met pot. Pot-plant combinaties zijn uitgezocht op basis van de behoeften van een plant. De ene plantensoort is de ander niet. Ditzelfde geldt voor verschillende bloempot materialen. Des te handiger om een kamerplant inclusief bloempot aan te schaffen. Dit scheelt jou weer een zoektocht naar een geschikte bloempot!

Verschillende bloempot materialen

Bloempotten worden van verschillende materialen gemaakt. Al deze verschillende materialen hebben weer verschillende eigenschappen, voordelen en nadelen.

Veelgebruikte materialen in bloempotten zijn:

● Klei en terracotta: bloempotten van klei en terracotta kunnen veel water vasthouden. Hierdoor is het een ideale bloempot voor planten die veel water nodig hebben. Planten die maar weinig water nodig hebben kun je beter in een andere bloempot plaatsen.

● Keramiek: bloempotten van keramiek kunnen ook veel water vasthouden. Keramieken bloempotten zijn daarom wel geschikt voor plantensoorten die veel water nodig hebben. De bloempotten zijn niet geschikt voor planten die weinig water nodig hebben.

● Kunststof: bloempotten van kunststof zijn licht en weerbestendig. Omdat kunststof geen vocht opneemt, kan er al gauw een laag water onderin de bloempot komen te staan. Het is daarom verstandig om deze te combineren met een sterke kamerplant.

Bloempot met of zonder drainage?

Eén van de belangrijke keuzes bij het kiezen van een bloempot: wel of geen drainage gaten? Drainage gaten kun je in het midden van de bloempot vinden. Door een schotel onder de bloempot te plaatsen, kan middels het drainage gat water weglopen in de schotel. Zeker bij plantensoorten die veel water nodig hebben, kunnen drainage gaten essentieel zijn.

Drainage gaten hebben de volgende voordelen:

● Middels de drainage gaten kan overtollig water weglopen in de bijbehorende schotel

● De drainage gaten zorgen voor een goede luchtcirculatie

● Zouten uit de potgrond kunnen door de drainage gaten weglopen

Het verpotten van kamerplanten

Zodra je kamerplant net gewend is aan zijn huidige bloempot, is het na één of meerdere jaren alweer tijd voor een nieuw exemplaar. Snelgroeiende plantensoorten hebben jaarlijks een grotere bloempot nodig. Een grotere bloempot is nodig zodat de wortels niet verstikken in de te kleine pot.

Zodra de plant verpot moet worden, is het gewenst om een bloempot te gebruiken die twee potmaten groter is dan zijn vorige. De potmaat van de huidige bloempot kun je achterhalen door de diameter van de bloempot te meten. Om de zoveel jaar verpotten is goed voor de plant.