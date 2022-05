FNV: Vanaf dinsdag dagelijks staking streekvervoer voor betere cao

Met de stakingen willen de chauffeurs onder meer een hogere beloning afdwingen om zo meer jonge chauffeurs te trekken. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Door slechte beloning komen er te weinig nieuwe, jonge collega’s bij en de werkdruk is al jarenlang zo hoog dat het ziekteverzuim op sommige plekken 25% is. Daar moeten de werkgevers zich echt harder voor gaan inzetten.’

Ziekteverzuim

De vakbond en de leden begrijpen dat staken in het openbaar vervoer voor overlast voor het publiek kan zorgen. Er wordt wel geprobeerd dat te beperken, zo is gezorgd dat deze dagelijkse reeks stakingen niet samenvalt met de eindexamens. Van der Gaag: ‘Dat de chauffeurs toch staken, laat zien hoe hoog de nood is. Tot nu toe stellen de werkgevers zich ronduit arrogant op tegen hun eigen chauffeurs. We waren nog in gesprek met de werkgevers over het afwikkelen van een oude afspraak, wat erg moeilijk verliep. Vervolgens kwamen ze onaangekondigd met een eindbod voor een nieuwe cao. De chauffeurs konden slikken of stikken.’

13.000 mensen

De nieuwe cao moet gaan gelden met terugwerkende kracht van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. In het streekvervoer werken in totaal zo’n 13.000 mensen.