Politie houdt 2 verdachten aan in zaak overleden hond met tie wrap om de voorpoten

De politie heeft twee personen aangehouden in het onderzoek naar een overleden hond die op 3 juni 2021 na een melding werd aangetroffen in het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle. Dit meldt de politie dinsdag.

Voorpoten vastgebonden

'Opvallend was dat de voorpoten van de hond waren vastgebonden met een tie wrap en het vermoeden ontstond dat de hond levend in het water is gegooid en toen is verdronken. De vondst zorgde destijds voor onrust en veel verontwaardiging', aldus de politie.

Tip

Naar aanleiding van een tip kwamen de twee verdachten uiteindelijk bij de politie in beeld. Verder onderzoek leidde tot voldoende informatie om de twee te kunnen aanhouden.

Doden hond

Eén van de verdachten, een 37–jarige man uit Zwolle, werd zondag 29 mei aangehouden. Hij wordt verdacht van het niet bieden van hulp aan een hulpbehoevend dier. De tweede verdachte, een 53– jarige man uit Zwolle, werd maandag 30 mei aangehouden. Hij wordt verdacht van het doden van de hond. De twee verdachten zijn na verhoor vrij gelaten, maar ze zijn nog wel verdachte in het onderzoek.