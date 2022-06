Kleding gevonden in zoektocht naar vermiste Gino

In de zoektocht naar de vermiste Gino is in Kerkrade kleding gevonden.

Op Twitter schrijft de politie: ''Het onderzoek op het Vincent van Goghplein in Kerkrade is afgerond. De aangetroffen spullen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De afzetting op het plein is opgeheven.''

De kleding werd gevonden bij een speeltuin. De afzetting is inmiddels opgeheven. De vondst werd gedaan door leden van het zogenoemde Veteranen Search Team. Zij zoeken sinds vandaag in samenspraak met de politie mee naar Gino. De 9-jarige Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien in Kerkrade.Er werd gisteravond een step gevonden die lijkt op die van de jongen.