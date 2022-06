OM verdenkt 22-jarige man uit Geleen van moord op en ontvoering van Gino

De 22-jarige verdachte uit Geleen, die afgelopen zaterdagochtend is aangehouden op verdenking betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino uit Maastricht, is dinsdagmiddag 7 juni voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dit meldt de rechtbank Limburg.

Verdachte van moord en ontvoering

De rechter-commissaris van rechtbank Limburg heeft besloten, dat de 22-jarige man die wordt verdacht van de ontvoering van en de moord op de 9-jarige Gino 14 dagen langer vast blijft zitten.

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

Ook heeft de rechter-commissaris bevolen dat de verdachte moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd.

'Onderzoek gaat non-stop door'

'Het onderzoek dat de politie vorige week woensdagavond startte, naar aanleiding van de vermissing van Gino, gaat op dit moment 24 uur per dag 'non-stop' door om zo precies in kaart te brengen wat er precies gebeurd is', aldus Joan Holthuis, persofficier van het OM Limburg.