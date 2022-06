Twee Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting

De politie heeft woensdagmorgen twee Oekraïense vluchtelingen van 36 en 41 jaar aangehouden in hun tijdelijke woningen in de gemeenten Peel en Maas en het Brabantse Land van Cuijk op verdenking van mensenhandel en oplichting.

Het tweetal is in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Nadat alerte gemeenteambtenaren meerdere signalen kregen van oplichting en mensenhandel door Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties in de gemeenten Horst aan de Maas en Gennep, heeft de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identiteit en Migratiecriminaliteit samen met de lokale politie een onderzoek ingesteld. Zij doorzochten na de aanhouding ook een van de tijdelijke woningen waarbij twee auto’s en diverse gegevensdragers in beslag werden genomen De aangehouden verdachten zijn in verzekering gesteld en mogen enkel en alleen contact onderhouden met hun raadslieden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.