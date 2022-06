Tieners van 16 en 17 aangehouden voor matchfixing in de Tweede divisie voetbal

'Amateursport ook aantrekkelijk voor matchfixing'

Het onderzoek van de politie Rotterdam, onder leiding van het Functioneel Parket, is nog niet afgerond. In afwachting daarvan zijn de twee verdachten in vrijheid gesteld. Het feit dat spelers uit de Tweede divisie worden benaderd om tegen betaling mee te werken aan een vooraf afgesproken uitslag, past in het beeld dat de politie en het Openbaar Ministerie al hebben: dat ook de amateursport een aantrekkelijke competitie is voor matchfixing.

Door 'fixer' benaderd

'Het is goed dat de spelers melding hebben gedaan dat ze door een fixer werden benaderd. In samenwerking met de KNVB kon door de politie snel worden opgetreden en zijn de verdachten nog voordat de wedstrijd zou worden gespeeld, aangehouden. In de aanpak van matchfixing kijken we niet alleen naar de hoogste competitie, we weten dat ook juist de hogere amateurklassen aantrekkelijk zijn voor wedstrijdmanipulatie. Dat kunnen we niet laten gebeuren, want het vormt een bedreiging voor de eerlijke sport', aldus officier van justitie Anne de Leeuw.

Matchfixing

Matchfixing is een vorm van wedstrijdmanipulatie. Er wordt gesproken van matchfixing als een uitslag of spelelement bepaald wordt door een deelnemer (speler, trainer, scheidsrechter). Sporters kunnen financieel vergoed worden voor het moedwillig verliezen van een wedstrijd of het uitvoeren van een handeling. Ook kunnen zij en anderen die op de hoogte zijn van een gemaakte afspraak met voorkennis gokken. Wanneer een zogenaamde 'fixer' een sporter betaalt om vals te spelen of een overtreding te maken, spreekt men van omkoping. In gevallen van omkoping, oplichting, belastingfraude, witwassen et cetera, lopen sporters en fixers het gevaar strafrechtelijk vervolgd te worden.