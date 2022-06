Man (29) op vol terras in Tilburg neergeschoten

In de nacht van zaterdag op zondag is in het centrum van Tilburg op de Heuvelring een 29-jarige man op een terras neergeschoten. Dit meldt de politie zondag.

Ziekenhuis

Het incident vond rond 00.20 uur plaats. Het was op dat moment erg druk in het centrum van Tilburg. De gewonde man, een inwoner van Tilburg, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een verdachte aangehouden

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost en er is 22-jarige verdachte aangehouden. 'Een tweede verdachte is nog voorvluchtig', meldt de politie. Rond 00.55 uur liet de politie weten dat zij de zaak onder controle had en er geen gevaar of dreiging meer was voor de bezoekers in het centrum van Tilburg. De politie heeft rond de locatie waar op het slachtoffer is geschoten een sporen- en forensisch onderzoek gedaan.