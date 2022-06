5 dingen waar je niet op moet besparen

Alles in het leven wordt op het moment duurder. Bespaartips zijn dus altijd meer dan welkom. Door slim boodschappen te doen, te letten op je energieverbruik en bijvoorbeeld tweedehands te winkelen kun je al snel tientallen tot honderden euro’s per maand besparen. Maar toch zijn er ook zaken in het leven waar je absoluut niet op wilt besparen. Omdat ze je leven prettiger maken en goed voor je zijn. Denk je na over het aanschaffen van één van onderstaande producten? Kies dan liever voor kwaliteit en geef wat meer geld uit zodat je er langere tijd van kunt genieten en bespaar op andere zaken.

Matras

Iets waar je zeker niet op wilt besparen is een matras. De beste matrassen zorgen voor de juiste ondersteuning tijdens je slaap. Iets dat enorm belangrijk is voor een goede nachtrust. Tijdens je slaap komt je lichaam tot rust en herstelt het zich van de inspanningen die het gedurende de dag heeft moet leveren. Als je de hele nacht in een verkeerde houding ligt, word je stijf en niet uitgerust wakker. Een matras kan best een investering zijn. Je brengt echter heel wat uren van je leven door op bed en die investering is het dan ook absoluut waard. Zeker wanneer je bedenkt wat een slecht matras kan aanrichten aan je lichaam. Een matras gaat gemiddeld zo’n 10 jaar mee, daardoor haal je de investering er vaak dubbel en dwars weer uit. Zoveel jaren slaapplezier, daar moet je wat voor over hebben.

Je eigen gezondheid

Ons lichaam is ons meest kostbare bezit. Hiervoor moet je dus goed zorgen en zou je niet op moeten besparen. Toch zijn we soms geneigd om, wanneer het onszelf betreft, te besparen op producten of diensten. Je stelt een tandarts bezoekje nog even uit omdat je geen zin hebt om daar geld aan uit te geven. We kiezen voor goedkope vitaminen supplementen die misschien wel meer kwaad dan goed doen. Hoe komt het dat we als het op onszelf aankomt het liefst zo min mogelijk geld willen uitgeven? Vaak zie je er geen direct resultaat aan af of het is lastig in te schatten wat het precies voor je doet. Als je naar de tandarts bent geweest voor een controle, dan kom je met precies hetzelfde gebit weer terug. Het voelt alsof je dan geld hebt weggegooid. Terwijl je dankzij die controle, eventuele problemen in de toekomst kunt voorkomen. Laat je iets te lang doorsudderen, dan ben je in de toekomst meestal nog veel meer geld kwijt.

Hardloopschoenen

Loop je graag regelmatig een rondje hard? Dan is besparen op hardloopschoenen zeker niet verstandig. Met goede schoenen loop je niet alleen lekkerder, maar verklein je ook de kans op blessures. Een goede hardloopschoen ondersteunt je voeten, geeft genoeg demping en zorgt voor een goede luchtdoorlatendheid. Als je nieuwe schoenen koopt, koop dan altijd liever een maatje te groot dan te klein. Tijdens het rennen en ook als het warm weer is, zetten je voeten wat uit. Hierdoor komen je tenen al snel tegen de voorkant van je schoenen aan. Dit kan blauwe teennagels en andere vervelende kwaaltjes tot gevolg hebben. Je hardloopschoenen moeten dus genoeg ruimte overlaten.

Goede stoel voor het thuiswerken

Werk jij sinds de pandemie ook nog steeds (gedeeltelijk) thuis? Dan mag je absoluut niet besparen op een goede, ergonomische bureaustoel. Zit je tijdens je werkzaamheden voornamelijk achter een computer, dan breng je heel wat uren van je dag zittend door. Wanneer je dan ook nog eens verkeerd zit, dan is dat erg slecht voor je concentratie en je lichaam. Zitten wordt nog steeds niet voor niets het nieuwe roken genoemd. Een ergonomisch verantwoorde stoel zorgt voor voldoende ondersteuning in de rug zodat de wervelkolom in een natuurlijk positie kan blijven.

Je woning

Helaas betalen veel mensen de absolute hoofdprijs voor de aankoop van een woning. Alhoewel een woning kopen een goede investering is, breken de huizenprijzen nog steeds record na record. Maar in dit geval hebben we het niet zozeer over de aanschaf van de woning zelf, maar over het eigen maken van je woning. Dat betekent overigens niet dat je veel móet uitgeven aan je woning. Als jij gelukkig wordt van een minimalistische woonruimte met weinig spullen, dan is dat natuurlijk ook helemaal goed. Maar je woongenot bepaalt een groot deel van je geluk. Als je thuis komt in een fijne omgeving dan kun je beter ontspannen en heb je een goede energie. Besparen op je woongenot moet je dus zeker niet doen.