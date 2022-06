Rijkswaterstaat stelt vanaf vrijdag hitteprotocol in

Rijkswaterstaat neemt vrijdag 17 juni en mogelijk zaterdag 18 juni 2022 extra maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen. 'Vanaf morgenochtend 17 juni 10.00 uur wordt daarom het hitteprotocol in werking gesteld', zo meldt Rijkswaterstaat donderdag.

Met pech direct geholpen

'Dit houdt in dat weggebruikers die tussen 10.00 en 20.00 uur met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen. We vinden het onwenselijk dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon langdurig op een berger moeten wachten', aldus Rijkswaterstaat.

Naar locatie met voorzieningen

Daarom zorgt Rijkswaterstaat tijdens deze hete dagen zo snel mogelijk voor een berger die de weggebruiker naar een locatie met voorzieningen brengt, zoals een tankstation of parkeerplaats. Daar kan de weggebruiker de schaduw opzoeken en zijn water en andere voorzieningen aanwezig.

30 graden of hoger

Het hitteprotocol geldt in de provincies waar volgens het KNMI de temperaturen stijgen naar 30 graden of hoger. Vooralsnog geldt het protocol vrijdag 17 juni voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Tips voor weggebruikers

Het advies aan de weggebruikers is zich goed voor te bereiden en alert te zijn bij hitte. Neem voldoende drinkwater mee, mede omdat de concentratie door hitte kan afnemen. Daarnaast is het handig om een paraplu mee te nemen, deze kan als parasol dienen als u bij pech veilig achter de vangrail op een weginspecteur of de berger wacht.