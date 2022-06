Zwaar verkeersongeval met gewonden bij Drentse Pesse

Hulpdiensten

Brandweer, ambulance en politie werden opgeroepen voor hulpverlening. Ook werd het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen vanaf vliegveld Eelde met de traumahelikopter

Ziekenhuis

De bestuurder van een van de twee auto's is overgebracht naar het ziekenhuis. De bijrijder is even later uit het voertuig gehaald door de brandweer en overgedragen aan het ambulance personeel en nadien ook naar het ziekenhuis gebracht. De ware toedracht moet worden onderzocht door het forensisch team van de politie.