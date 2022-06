Politie doet onderzoek na explosie in Amsterdam-West

De politie doet onderzoek naar een explosie aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam-West. Door een explosief voorwerp werd vannacht schade aan een horecagelegenheid veroorzaakt. De politie is op zoek naar de verdachten die vluchtten op een scooter.

Explosie

Omstreeks 03:10 uur ontstond een explosie bij een horecagelegenheid aan de Pieter Calandlaan. Deze explosie werd veroorzaakt door een explosief projectiel en zorgde voor schade aan de voorgevel. Op het moment van de explosie waren er geen personen aanwezig in en voor het pand waardoor er gelukkig geen gewonden vielen. Na de explosie is de omgeving nabij het pand direct afgezet. Door een Teamleider Explosievenverkenning, leden van Forensische Opsporing en de recherche is ter plaatse een onderzoek ingesteld. Op die manier probeert de politie meer informatie te vinden over de toedracht van deze explosie. De recherche komt graag in contact met getuigen die ons meer kunnen vertellen.

Twee verdachten

De vermoedelijke daders vluchtten na de explosie op een scooter. Wij zochten vannacht met meerdere eenheden naar deze verdachten, maar tot op heden hebben we deze nog niet kunnen aanhouden.