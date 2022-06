Kwaliteitseisen voor kunststof kozijnen

Ramen en deuren

Daarnaast kijk je naar oplossingen rondom ramen en deuren. De aanschaf van HR+++ isolatieglas is een goede stap om de ramen beter te isoleren. Maar heb je dan ook kritisch naar de kozijnen gekeken? Raamkozijnen (maar ook die van deuren) moeten goed aansluiten op de muur en het raam, om zo warmtelekkage te voorkomen. Het is daarbij goed om kritisch naar de kozijnen te kijken. Wellicht zijn deze aan vervanging toe. Heb je dan al aan kunststof kozijnen gedacht?

Kunststof kozijnen

Kozijnen van kunststof zijn er in allerlei soorten en maten, zelfs met een houtlook, waardoor je ze niet van echte houten kozijnen kan onderscheiden. Zelfs de montage techniek (recht) is hetzelfde. Het grote voordeel van kunststof kozijnen is dat ze lang (zo’n vijftig tot zeventig jaar) meegaan. Ze hebben weinig onderhoud nodig en hoeven niet geschilderd te worden bijvoorbeeld. Wel zijn ze makkelijk schoon te houden. Dat is wel zo fijn voor de aantrekkelijkheid van de buitenzijde van je woning. Verder maken kunststof kozijnen het huis veiliger, zo hebben ze het Politiekeurmerk Veilig Wonen® gekregen, omdat ze moeilijk open te breken zijn. Ook is het kunststof van de kozijnen brandveiliger, omdat ze moeilijk ontvlambaar zijn.

Isolerende eigenschappen

Kunststof kozijnen hebben ten opzichte van klassieke houten kozijnen een betere isolatiewaarde. Dit geldt zowel voor warmte en kou als voor geluid. Dit laatste wordt akoestische isolatie genoemd. Voor de isolerende waarde van de kunststof kozijnen is er een speciaal isolatielabel, genaamd de U-waarde. Hoe lager dit getal is, des te beter isoleert het kozijn. Uiteraard isoleert het raamkozijn nog beter met HR+++ isolatieglas. Het is dus aan te raden om bij de aanschaf van kunststof kozijnen te kijken naar deze U-waarde.

Subsidie verduurzamen woning

Wist je dat je voor het verduurzamen van je woning subsidie bij de overheid kan aanvragen? Het is namelijk best een hele investering als je in een keer alle isolatie maatregelen gaat nemen voor je woning. Uiteindelijk betaalt dit zichzelf uiteraard terug door de lagere energierekening, maar je moet het wel nu in een keer betalen. Door middel van subsidie kun je kortingen krijgen op bepaalde maatregelen. Het plaatsen van isolatieglas valt bijvoorbeeld onder de verschillende subsidieregelingen. Bij sommige regelingen kun je zelfs subsidie krijgen voor isolerende kunststof kozijnen. Het loont dus altijd de moeite om dit van te voren uit te zoeken. Overigens is het ook mogelijk om een speciale lening aan te vragen om de verduurzaming van je woning te kunnen bekostigen.

Hoge kwaliteitseisen

Er zijn in Nederland veel leveranciers van kunststof kozijnen. Het is daarom goed om te letten op kwaliteit. Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor subsidie, moet je wel kunststof kozijnen van een hoge kwaliteit aanschaffen. In Nederland wordt er veel gewerkt met de kunststof kozijnen van het merk Schüco. Dit is een Duits merk wat zeer hoog aangeschreven staat. In Nederland is het zelfs voorzien van het VKG-keurmerk. VKG staat voor Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie en als dit keurmerk op de kozijnen van kunststof staat, dan weet je zeker dat het aan alle kwaliteitseisen voldoet. Meestal krijg je na de levering en montage van de kozijnen van kunststof een VKG-certificaat. Het merk Schüco heeft dit keurmerk overigens ook. Voordat je overgaat tot de aanschaf van kunststof kozijnen is het goed om na te gaan of deze voorzien zijn van het VKG Keurmerk, zodat je zeker weet dat je de hoogste kwaliteit in huis haalt.

Diverse mogelijkheden

Het leuke aan het vervangen van ramen en kozijnen is dat je allerlei extra’s kan laten monteren. Overigens laat je de montage altijd over aan vakmensen, zodat je zeker weet dat de kozijnen en het glas perfect op elkaar aansluiten en dus hun isolerende werk kunnen doen. Zo voorkom je tevens beschadigingen en kun je later nog aanspraak doen op de garantieregeling. Verder is het leuk om voor de aanschaf te kijken naar de verschillende opties. De kozijnen gaan lang mee, dus maak een weloverwogen keuze als het gaat om de uitstraling (wel of geen houtlook), de kleur (want er is veel mogelijk), het soort glas, het hang- en sluitwerk en natuurlijk opties als zonwering en horren. Bij de meeste leveranciers kun je deze keuzes direct maken, zodat je snel geniet van je mooie nieuwe ramen en kunststof kozijnen.

Samengevat: kunststof kozijnen zijn zeer populair. Ze dragen bij aan een betere isolatie van je woning, gaan zeer lang mee en zijn er in verschillende soorten. Let wel altijd op het VKG Keurmerk, want zo weet je zeker dat je de juiste kozijnen in huis haalt.