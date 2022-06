Man mogelijk tegen wil vastgehouden en mishandeld in Almelo

Zaterdag heeft de politie in Almelo drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident. 'Daarbij raakte een 37-jarige man uit Almelo gewond. Hij is mogelijk tegen zijn wil vastgehouden in een woning aan De Merel', zo meldt de politie zondag.

Aanhoudingen

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar, onder andere in de woning. 'De verdachten werden rond 17.00 uur in de betreffende woning aangehouden. Het zijn een mannelijke en vrouwelijke bewoner en een 41-jarige man uit Almelo', aldus de politie. Zij zitten vast en worden gehoord over hun betrokkenheid bij het incident.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie is nog op zoek naar mogelijke getuigen die iets verdachts of opvallends hebben gezien rond de woning aan De Merel in Almelo. Dat soort informatie kan helpen in het onderzoek.