Boze boeren blokkeren meerdere snelwegen in het land

Op een aantal snelwegen hebben boze boeren maandag aan het begin van de middag blokkades gemaakt. De acties, die zijn gericht tegen het aangekondigde stikstofbeleid van het kabinet, waren in het weekend al aangekondigd alleen was nog onduidelijk waar.

Blokkade op de A2

Op de A2 in Noord-Brabant hebben boeren met hun tractoren de snelweg geblokkeerd ter hoogte van Best-West in de richting van Den Bosch. Ook zijn er door de boeren grote hooibalen op de snelweg neergelegd. Het verkeer op de A2 kan de blokkade wel omzeilen via de af- en oprit bij Best-West. Rijkswaterstaat ziet wel dat de lengte van de file achter de blokkade steeds verder oploopt.

Blokkade op de A67

Ook op de A67 is de snelweg versperd door tractoren ter hoogte van het Brabantse Liessel in de richting van Venlo.

Blokkade op de A30

In Gelderland hebben boeren de A30 geblokkeerd met tractoren ter hoogte van de afslag Lunteren

Tractoren op de A28

In Drenthe zijn er op de A28 richting Groningen ook diverse landbouwvoertuigen gesignaleerd. Hierdoor staat er tussen Ruinen en Dwingeloo een file.