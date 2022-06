OM eist 5 keer levenslang in Marengo-proces

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank 'De Bunker' in Amsterdam-Osdorp in het Marengo-proces levenslange gevangenisstraffen geëist tegen Ridouan T. en 4 medeverdachten. Dit meldt het OM dinsdagmiddag.

Moorden

'Zij staan terecht voor zes moorden, vier moordpogingen en de voorbereiding van vier moorden en een aanslag met een raket op een spyshop. Bovendien worden zij beschuldigd van deelname een criminele organisatie die onder meer tot doel had het plegen van moord', zo stelt het OM.

Said R.

Tegen 5 verdachten eiste het OM gevangenisstraffen van 20 jaar tot 26 jaar en 8 maanden. Vijf verdachten hoorden straffen van 5 jaar en 11 maanden, 14 jaar en (3x) 16 jaar cel tegen zich eisen. Het requisitoir in de strafzaak tegen Said R., volgens het OM de rechterhand van T., wordt op een later moment uitgesproken vanwege de nog lopende behandeling van zijn strafzaak.

Kroongetuige Nabil B.

De eis tegen kroongetuige Nabil B. was gehalveerd na een basiseis van 20 jaar. Aan hem komt volgens het OM de maximale strafkorting toe die volgens de wet is toegestaan. De officieren van justitie: “Bij het sluiten van de overeenkomst en de toegezegde korting is het ernstig gevaar waaraan B. zich door het afleggen van verklaringen zou blootstellen, meegewogen. Op dat moment kon echter niemand zich nog voorstellen op welke vreselijke wijze dat gevaar zich zou openbaren.”

Achteloos

Uitgangspunt is en blijft dat bij het opleggen – en dus ook eisen – van een levenslange gevangenisstraf terughoudendheid is geboden, aldus het OM. De officieren van justitie: “Wij hebben toegelicht dat het in Marengo gaat om een volstrekt gewetenloze moordorganisatie, die achteloos en onverschillig mensen om het leven heeft gebracht. Het geweld van deze organisatie is ontwrichtend gebleken. De gevolgen daarvan zijn niet alleen voor de nabestaanden voelbaar geweest, maar hebben ook breder in de maatschappij hun nawerking gehad.” Mede om die reden heeft het OM in een aantal gevallen een levenslange gevangenisstraf geëist.