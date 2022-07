Politie en justitie leggen grote cocaïnelijn vanuit curaçao naar Oost-Nederland bloot

Gisterenavond heeft de politie 6 personen aangehouden op diverse locaties in Nederland. Deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij handelen en smokkelen van cocaïne afkomstig uit Curaçao. Met het oprollen, het verstoren van deze cocaïnelijn en het afpakken van de criminele gelden willen politie en justitie een bijdrage leveren aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en veiligheid.

Speciale zoekploeg defensie

Op dit moment vinden doorzoekingen op 13 locaties, waaronder Hengelo, Enschede, Silvolde, Vlaardingen, Wateringen, Delft, IJmuiden, Amsterdam, Megchelen en Vreden (Duitsland) in woningen, loodsen en schuren, plaats. Hierbij worden speciale drugs/geldhonden ingezet en samengewerkt met een bijzondere zoekploeg van defensie. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.

De zoekspecialisten gebruiken al hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem kijken. Andere apparatuur wordt gebruikt om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.