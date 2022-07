Jongen zwaargewond door steekincident, vier tieners aangehouden

Bij een steekpartij op het Oranjeplein in Oost-Souburg is zaterdagmorgen vroeg een jongen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee meisjes en twee jongens aangehouden.

Rond 00.25 uur kregen de hulpdiensten de melding. Diverse politie-eenheden en de ambulancedienst gingen met spoed ter plaatse. Ze vonden bij een parkeerterrein van een winkel het slachtoffer. Deze 17-jarige jongen uit Oost-Souburg werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Arrestaties meisjes

De politie startte een onderzoek op. Agenten zetten het Oranjeplein met linten af en verhoorden diverse getuigen. De afdeling forensische opsporing stelde een sporenonderzoek in. Ook werd met een speurhond naar sporen gezocht. Aanvankelijk werden twee meisjes meegenomen naar het politiebureau, omdat zij getuigen van het incident waren. In de loop van de nacht ontstond richting het tweetal een verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Na overleg met de officier van justitie hield de politie de meisjes aan. Het gaat om een 14-jarig meisje uit Middelburg en een meisje (16) uit Vlissingen. Het duo is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht, ze worden zaterdag verhoord. Rond 5.15 uur werd de afzetting op het Oranjeplein opgeheven.

Arrestaties jongens

Tijdens het onderzoek kwamen er aanwijzingen naar voren dat bij het incident nog twee jongens betrokken waren. Zij waren gevlucht en werden zaterdagmorgen rond 8.30 uur in woningen in Vlissingen aan de Hurgronjestraat en de Hercules Segherslaan gearresteerd. Het gaat respectievelijk om een 15-jarige jongen en een 16-jarige jongen, beiden uit Vlissingen. Ook dit tweetal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht, ze worden zaterdag verhoord.