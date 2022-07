Kruis van kerkklok voormalige St. Pauluskerk Schijndel staat scheef

De politie werd dinsdagmiddag omstreeks 13.30 uur gebeld dat het kruis van de kerktoren aan de Julianastraat in Schijndel los hangt. De politie kwam ter plaatse en schakelde de hulp in van de brandweer.

'Kruis geraakt door kraan'

Zij kwamen met een redvoertuig ter plaatse. De brandweerlieden hebben de situatie van bovenaf bekeken, maar konden niks betekenen. Een omstander laat weten dat het kruis eerder deze week geraakt zou zijn door een grote kraan. Verderop in de straat zijn bouwwerkzaamheden bezig.

Voormalige St. Pauluskerk

Het betreft het kruis van de kerkklok van de voormalige St. Pauluskerk aan de Julianastraat in Schijndel. Tegenwoordig is het pand in gebruik genomen door een handelaar in kantoormachines.