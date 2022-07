Politie schiet bij boerenblokkade met trekkers in Heerenveen

Dinsdagavond laat is er door de politie geschoten nadat rond 22.40 uur trekkerbestuurders volgens de politie hebben geprobeerd in te rijden op agenten en dienstvoertuigen. Dit heeft de politie gemeld.

Heerenveen oprit

Dit gebeurde bij de oprit Mercurius/A32 in Heerenveen. 'Er ontstond een dreigende situatie. 'Hierbij zijn waarschuwingsschoten gelost en er werd gericht geschoten', aldus de politie.

Cabine trekker geraakt door kogel

Bij het incident werd een trekker geraakt. Een trekker reed weg van het incident en is kort daarna staande gehouden op de Jousterweg. Er zijn drie verdachten aangehouden. Er raakte niemand gewond.

Onderzoek Rijksrecherche

Omdat er door een agent is geschoten, is de Rijksrecherche in kennis gesteld om onafhankelijk onderzoek te doen. De politie geeft aan bekend te zijn met beelden die van het incident in Heerenveen zijn gemaakt waarop te zien is dat een vuurwapen wordt gebruikt. Dat is aan strenge voorwaarden verbonden en wordt altijd achteraf getoetst.

Verklaringen betrokkenen

De verklaringen van alle betrokkenen worden meegenomen in een onafhankelijk onderzoek van de Rijksrecherche. Daarom kunnen we niet op de zaken vooruit lopen. Wij vragen anderen dat ook niet te doen.