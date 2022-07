Grote partij drugs in verborgen ruimte auto

De eerste bevindingen wijzen uit dat het om cocaïne gaat, maar nog niet alle pakketten zijn getest. De controle vond plaats op het Bagven Park naar aanleiding van een ANPR-hit op Rijksweg A16. De auto reed met ongeldige Belgische kentekenplaten. De bestuurder, een 24-jarige man uit België, is aangehouden.

Agenten van de Verkeerspolitie kregen dinsdagavond rond 18.30 uur een melding dat er een auto door een ANPR-camera op rijksweg A16 was gereden met vermoedelijk ongeldige kentekenplaten. De dienders zagen de auto rijden ter hoogte van Prinsenbeek en gaven de bestuurder het teken om te volgen. Uiteindelijk vond de controle plaats op de carpoolplaats aan het Bagven Park.



Bij navraag van het kenteken bleek dat deze niet meer geldig was. Hierop werd de auto in beslag genomen. Tijdens het verdere onderzoek troffen de agenten in de auto een afstandsbediening aan waarna de achterbank bewoog en omhoog ging. Daarin werd een grote partij drugs aangetroffen. Hierop is de bestuurder hiervoor aangehouden en naar het cellencomplex gebracht. De auto is getakeld en wordt verder onderzocht.