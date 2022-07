Drie na incident A32 Heerenveen aangehouden mannen weer vrijgelaten

Geen aanleiding om verdachten langer vast te houden

'Er is geen aanleiding de verdachten langer vast te houden op de verdenking van poging doodslag. De huidige resultaten van het opsporingsonderzoek geven daarvoor geen grondslag', aldus het OM.

Afweging

De drie mannen blijven wel verdachte. De officier van justitie heeft nog niet besloten of de mannen worden vervolgd en zo ja, waarvoor. Deze afweging kan nog niet worden gemaakt, omdat het hele onderzoek nog niet is afgerond.

Rijksrecherche

Er is daarnaast nog een ander onderzoek gaande. Bij het incident is sprake geweest van vuurwapengebruik door de politie. In dat onderzoek van de Rijksrecherche worden betrokkenen bevraagd, beelden bekeken en vindt er sporenonderzoek plaats. Op dat onafhankelijk onderzoek kan en mag het Openbaar Ministerie niet vooruit lopen. Wij vragen een ieder dat dan ook niet te doen.