Meer dan 50% van de Nederlanders gebruikt voedingssupplementen

Je hebt er vast vaker van gehoord: voedingssupplementen. Supplementen met vitamines die bedoelt zijn voor het aanvullen van je eetpatroon en de variaties die hierbij horen. Doordat veel Nederlanders van mening zijn dat te slecht en ongezond eten, gebruiken zij voedingssupplementen om vitamines aan te vullen. Uit onderzoek blijkt dat 56 procent van de Nederlanders deze supplementen gebruikt, maar is het echt een aanvulling en wat is de effectiviteit van voedingssupplementen?

Onderzoek van Multiscope

Multiscope heeft een onderzoek gedaan met 5000 Nederlanders. De conclusie van dit onderzoek was dat ruim de helft voedingssupplementen gebruikt. Van deze 56 procent gebruikt 62 procent ze elke dag. We besteden er jaarlijks maar liefst 1,1 miljard euro aan met z’n allen.

Dit klinkt bizar, maar als het echt werkt is dat het natuurlijk waard. Patricia Schutte, voedingsdeskundige van het Voedingscentrum, vertelt echter dat het innemen van supplementen lang niet nodig is bij iedereen. Wanneer je gevarieerd en gezond eet, krijg je al voldoende voedingsstoffen en vitamines binnen.

Eetgewoonten van Nederlanders

Over het algemeen krijgen we genoeg vitamines binnen als we letten op onze eetgewoonten. Voedingsdeskundigen als Schutte geven hierbij ook aan dat voedingssupplementen je niet kunnen helpen als je ongezonder eet, omdat het vaak niet leidt tot vitaminetekort. De voedingsstoffen in gevarieerd eten zijn genoeg. Hierbij moet je zelf letten op gezondere maaltijden.

In Nederland krijgen we al van jongs af aan onderwijs over hoe we gezond kunnen eten. Tegenwoordig spelen ook sociale media en programma's op televisie spelen een grote rol in deze voorlichting. Er zijn genoeg platforms, programma's en op het internet is genoeg inspiratie te vinden. Dit maakt de vraag ‘wat eten we vandaag?’ een stuk gemakkelijker.

Inspiratie voor gebalanceerde recepten

Je wilt gezonder eten of simpelweg inspiratie opdoen rondom eten. Een paar voorbeelden van inspiratiebronnen zijn:

- Kookboeken

Er zijn ontelbaar veel kookboeken te vinden in winkels en online. Voor ieder wat wils. Zo heb je gezonde recepten, dieetrecepten, vegetarische recepten en veganistische recepten. Voor alle maaltijden van de dag en tussendoortjes. Alle ingrediënten staan bij elk recept duidelijk aangegeven en er staat precies hoe je dit kunt bereiden.

- Social media en internet

Op platforms zoals Instagram en Facebook zijn pagina's te vinden die inspiratie kunnen bieden bij het uitkiezen van de maaltijden voor die dag. Gegarandeerd dat je geschikte keuzes vindt. Ook als je in de zoekbalk op internet zoektermen als "gezonde en gebalanceerde gerechten" invoert, vind je genoeg mogelijkheden.

- Televisie

Er zijn meerdere kookzenders op televisie, waar veel mensen dagelijks naar kijken. Hier zie je vaak recepten voorbij komen die je zelf nooit bedacht had.

Conclusie

Als je dus een gezonder eetpatroon wil, is het verstandig om te starten met aanpassingen binnen je dieet. Voedingssupplementen compenseren het ongezonder eten niet. Wel kunnen ze een tekort van vitamines aanvullen. Kijk hierbij specifiek naar een geschikt supplement. Dit kan eventueel in overleg met je huisarts. Op die manier krijg je enkel wat je nodig hebt, zonder andere onnodige en overbodige stoffen binnen te krijgen. Kortom: eet lekker, gebalanceerd en gezonder en zorg dat je enkel aanvult wat je nodig hebt. Eet smakelijk!