Ruim 200 kilo pure cocaïne uit Curaçao onderschept

Zeven aanhoudingen

Vorige week zijn zeven personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij handelen en smokkelen van cocaïne afkomstig uit Curaçao. Eén persoon is inmiddels in vrijheid gesteld maar blijft verdachte in het onderzoek.

Zeecontainer in Silvolde

Tevens zijn vorige week op meerdere locaties panden en woningen doorzocht. Toen is 73 kilo aan pakketjes cocaïne aangetroffen die daarvoor nog verstopt waren tussen kalkzandstenen in een zeecontainer in Silvolde. Deze week zijn nog twee containers met kalkzandsteen aangekomen in de haven van Vlissingen. Ook hier zat 128 kilo aan cocaïne in verstopt (515 pakketten van 250 gram).

Drugs vernietigd

Met het onderscheppen van deze drie containers meent politie en het Openbaar Ministerie deze smokkellijn te hebben verstoord en hopen zodoende een bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en veiligheid. De aangetroffen 201 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 15.075.000 euro is vernietigd.