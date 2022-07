Agenten treffen mogelijk vuurwapen aan in snoepautomaat

Melding

Meerdere agenten kwamen af op een melding dat een groep jongeren mogelijk in de buurt van het station had geschoten. 'Twee verdachten zijn op het station aangehouden', aldus de politie. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben of meer informatie hebben.

Snoepautomaat

De agenten hielden rond 20.10 uur twee 15-jarige jongens aan op het Station Zaandam. Of de andere aanwezige jongeren ook een rol hebben, wordt nog onderzocht. In een snoepautomaat op het station werd een mogelijk vuurwapen aangetroffen. De verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten zij op dit moment nog vast. Het wapen is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.