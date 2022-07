Duizenden bezoekers op openingsdag Marinedagen 2022

Zo'n 35.000 mensen hebben zaterdag de Marinedagen 2022 bezocht. 'Ook zondag is de Marinebasis Den Helder nog de hele dag geopend voor het publiek. Het evenement met het thema ‘Workforce of the Future’ biedt de mogelijkheid van een kijkje achter de schermen bij het operationele domein van de Koninklijke Marine', zo meldt het ministerie van defensie zaterdag.