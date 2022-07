Vereniging Eigen Huis waarschuwt: controleer of je voorschotbedrag nog klopt

Variabele tarieven

Bij een variabel contract wijzigen de tarieven in principe ieder half jaar. Er is echter geen garantie dat de tarieven tussentijds niet veranderen, bijvoorbeeld vanwege uitzonderlijke marktomstandigheden. Verandering van de tarieven moet minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd.

Pas zonnodig voorschotbedrag aan

Inmiddels zijn er ook energieleveranciers die contracten aanbieden waarbij de tarieven maandelijks wijzigen. Dit geeft onzekerheid over de hoogte van de tarieven. Bij dalende tarieven profiteert de huiseigenaar, maar bij stijgende tarieven gaat de huiseigenaar direct meer betalen. Wanneer het voorschotbedrag niet aan het nieuwe tarief wordt aangepast, is er een risico dat de huiseigenaar aan het einde van het leveringsjaar moet bijbetalen. Daarom raadt de vereniging huiseigenaren aan goed te kijken naar het voorschotbedrag en deze zo nodig aan te passen.

Compensatie tijdelijk

Per 1 juli geldt ook een tijdelijk verlaagd btw-tarief op energie van 21 % naar 9 %. Eerder riep de Autoriteit Consument & Markt (ACM) energieleveranciers op om bij een aanbod voor een nieuw energiecontract met 21 % te blijven rekenen. Dit zorgt ervoor dat het aanbod van verschillende leveranciers transparant en vergelijkbaar blijft voor de consument. Ook andere compensatiemaatregelen, gelden tot het einde van 2022.

'Niet helder'

Vooralsnog is het niet helder in welke mate het kabinet in 2023 de stijgende energienota’s gaat compenseren. De verenging wil dat hier snel duidelijkheid over komt. Belangrijk is dat energieleveranciers transparant communiceren en huiseigenaren actief helpen en ondersteunen om een goede inschatting te geven van het voorschotbedrag.