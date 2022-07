FNV: Mooie afspraken voor grondpersoneel KLM

4% meer salaris

De medewerkers gaan er in een jaar tijd 4% in salaris op vooruit; met minimaal € 160 bruto. Ook verdwijnen de jeugdschalen en gaat het startsalaris voor nieuwe mensen omhoog. Leden van de bond mogen stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

Geen parkeerkosten meer betalen

De cao gaat in per 1 maart dit jaar. De lonen stijgen eerst met 2% (per 1 oktober 2022) en later met nog eens 2% (1 maart 2023), beide keren met een minimumbedrag van € 80. Verder is onder andere afgesproken dat de werknemers niet meer hoeven te betalen voor parkeren bij de luchthaven en dat hun kilometervergoeding omhooggaat van € 0,09 naar € 0,19.

Een forse stap

Birte Nelen, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Dit is een heel mooi resultaat. De KLM’ers gaan er in dit jaar minimaal € 160 bruto op vooruit. Dat is een forse stap voor werknemers in operationele functies. Nieuwe medewerkers krijgen een hoger startsalaris, onder andere omdat de schalen voor jongeren vervallen. Ook hebben we goede afspraken gemaakt voor het structureel verlagen van de werkdruk. Zo zal KLM meer mensen in vaste dienst nemen en gaan we afspraken maken over zaken als minimale bezetting.'

25 juli bijeenkomst leden

De leden van de FNV komen 25 juli bijeen om te praten over de afspraken. Daarna zullen zij bepalen of het onderhandelingsresultaat definitief wordt.