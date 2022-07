OM eist 4 jaar cel in witwasonderzoek via ondergronds bankieren

Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, tegen een 47-jarige man uit Amsterdam. 'Deze mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als doel witwassen via ondergronds bankieren. Daarnaast verwijt het OM de verdachten bankieren zonder vergunning en gewoontewitwassen', zo meldt het OM vrijdag. De rechtbank doet uitspraak over 2 weken.

Koeriers met grote bedragen

De FIOD kwam, in samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie, de twee verdachten op het spoor. In 2019 en 2020 werd ontdekt dat de 47-jarige man en 57-jarige man betrokken waren bij meerdere geldtransacties. Onder andere in Zeist waar een bedrag van 260.000 euro werd overhandigd en in Eindhoven waar 75.000 euro aangetroffen werd in een plastic tasje. Dit terwijl de verdachten geen vergunning hebben van de Nederlandsche Bank om als betaaldienstverlener op te treden. Er volgde nader onderzoek en de twee verdachten in deze zaak zijn eind februari 2020 aangehouden.

Ondergronds bankieren

Volgens onderzoek houden beide verdachten zich als ondergronds bankier al langere tijd bezig met witwassen van crimineel geld. Zij communiceren via afgeschermde telefoons en gebruiken koeriers om geld te verplaatsen. De 57-jarige man gaf leiding aan deze criminele organisatie, de 47-jarige man was één van de voor hem werkende koeriers.

Paper trail

Witwassende ondergronds bankiers hebben geen of een verborgen administratie om de paper trail (het bewijs, een papieren spoor) zo klein mogelijk te houden en hun criminele klanten en opdrachtgevers uit de wind te houden. Het geld wordt verplaatst via koeriers en de verdachten maken vaak gebruik van anonieme tokens en versluierd taalgebruik in telefoongesprekken.

“Rondpompen van crimineel geld”

Op de zitting sprak de officier van justitie uit: “Het financieel economisch bestel is ingericht om de integriteit van het betalingsverkeer te bevorderen en misbruik en witwassen te voorkomen. Verdachten hebben zich onttrokken aan het toezicht en op deze wijze lange tijd onbespied en ongecontroleerd een bijdrage kunnen leveren aan het rondpompen van crimineel geld. Bij de op te leggen straf is niet alleen bepalend de geldbedragen zoals die in het dossier naar voren komen, maar ook de centrale rol die de 57-jarige verdachte speelde als ondergronds bankier, het ondermijnende karakter van deze handelingen, het feit dat hij ook anderen weer aanzette tot het plegen van strafbare feiten, waarmee hij er mede voor verantwoordelijk kan worden gehouden dat deze handel in geld in de kringen van verdachte als een geaccepteerde vorm van handel werd. De verdachten zijn als ondergronds bankier en onmisbare geldkoerier een essentiële schakel in de internationale criminele handel, want zonder betaling geen goederen als bijvoorbeeld drugs. Een cruciale rol kortom.”